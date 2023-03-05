الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسحقَّق نادي الشباب بطولة السيدات للأندية والهيئات للسباحة لجميع الفئات السنية التي استمرت يومين على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض (الصالة الخضراء) خلال المدة من 3 - 4 من مارس الجاري،ونظَّمَها الاتحاد السعودي للسباحة، وشهدت مشاركة 315 سباحةً من 25 ناديًا وأكاديميةً رياضيةً، فيما قادها تحكيميًّا 25 حكمًا.وتصدر نادي الشباب الترتيب العام، في حين حل نادي النصر ثانيًا، ونادي الفتح ثالثًا.يذكر أن هذه البطولة تأتي استمرارًا لمنافسات الأندية، التي ينظمها اتحاد اللعبة ضمن خططه وإستراتيجياته الهادفة إلى رفع معدلات التنافسية بين لاعبات الأندية من السباحات السيدات، بما يضمن اكتشاف سباحات مميزات وموهوبات، يستطعن تمثيل المنتخبات الوطنية المشاركة في المسابقات والبطولات الدولية.// انتهى //21:31ت م0174