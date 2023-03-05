مكة المكرمة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسأطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، فعاليّة "مكة تجمعنا"، وسط حضور كبير من أهالي مكة المكرمة وزوارها من داخل المملكة وخارجها التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مكة، ورفع مستوى الترفيه، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإثراء تجربة الزوار، علاوة على صناعة فرص لقطاع الفعاليات، وربط الأجيال الحاضرة بتراث الآباء والأجداد من خلال تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس التراث المكي والحارة القديمة بتفاصيلها العمرانية والثقافية، إضافة إلى التكنولوجيا الترفيهية، التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.وأتاحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التسجيل والدخول بشكلٍ مجاني للفعاليّة التي تستمر 10 أيام ، وتضمُّ " حارة الطيبين، التي تستقبل الزوار وتمكنهم من مشاهدة معروضات أكثر من 30 حرفيًّا وأسرةً منتجة تتمثل في الحرف اليدوية التي تشتهر بها مكة المكرمة، إضافةً إلى المنتجات المحليَّة، إلى جانب العديد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، ومنطقة الطفل التي تضمُّ مسرحًا للعروض وفقرةً للحكواتي والأفلام الكرتونية والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، وكذلك منطقة للألعاب التقنية كسباق الفهد وتحدي السفيرو والباتاك والبلايستيشن والأركيد والوكسنق.كما تحتوي الفعاليّة على منطقة الأنشطة العامة وتضمُّ مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية والرياضية كألعاب الفيديو، وألعاب التحمّل والقوة، والطاولة والبلياردو، تتوسطها شاشة عملاقة تعرض أفلامًا ومحتويات مرئية، ومنطقة المغامرات، حيث يمارس الزوار لعبة جدار التسلق ولعبة "الزبلاين"، ومنطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي)، كما خصصت الفعاليّة منطقة "التكيّة"، وفيها أماكن مخصصة للتسوق واقتناء المشغولات المحلية وتناول الأطعمة والمشروبات، وجلسات تراثية للاستراحة.// انتهى //21:33ت م0175