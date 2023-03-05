الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى كوسوفو؛ لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي، الذي من المقرر له أن يستمر 19 يومًا، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين المقامة في دولة ألبانيا خلال المدة من 25 من مارس الحالي، حتى 2 من إبريل المقبل 2023م.وضمَّت بعثة أخضر الأثقال، علي الحوار - محمد المرزوق - محمد الزوري - منتظر المحسن - عبدلله الأحمد - محمد الحليو - مؤمل القديحي)، فيما يشرف على المنتخب فنيًّا المدرب أرتاك نيرسيان، وإداريًّا عقيل آل حبيل، والمعالج حيدر القلاف.وعن المعسكر، أكد الإداري آل حبيل، أن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال يسعى بجدية إلى التهيئة الكاملة للاعبين على الصعيد النفسي و البدني؛ لتقديم مستوى مشرف يليق برياضة الوطن خلال المشاركات الخارجية والاستحقاقات المقبلة التي يخوضها الأخضر، وذلك عبر جملة من المعسكرات الإعدادية للاعبي رفع الأثقال.// انتهى //21:34ت م0176