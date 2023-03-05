المدينة المنورة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنظَّمت جمعية مشاة طيبة في المدينة المنورة اليوم، فعالية يوم المشي، وذلك على ممشى الهجرة، بمناسبة يوم المشي العالمي.وأوضحت رئيسة الجمعية مزون الحربي أن الجمعية هي الأولى المختصة بالمشاة بالمنطقة، وتعنى بتعزيز ونشر ثقافة المشي بين أوساط المجتمع، ومواكبة الأيام العالمية ذات العلاقة بتنفيذ فعاليات تدعم المشي، وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي والرياضات المجتمعية.وأشارت إلى الفوائد الطبية التي تعود على الإنسان المواظب على رياضة المشي، من بينها الوقاية من الأمراض المزمنة على غرار مرض السكري، وأمراض ضغط الدم، إلى جانب الإسهام بشكلٍ مباشر في الحد من القلق والاكتئاب.يذكر أن يوم المشي العالمي من الأيام العالمية التي تحضى بدعم واهتمام وزارتي الرياضة والصحة، اللتين يبذل صناع القرار فيها ومنسوبوها جهوداً متواصلة، للتنسيق مع الجمعية وغيرها من الجمعيات ذات العلاقة بالرياضات المجتمعية، لتنفيذ فعاليات يستفيد منها المجتمع، وتسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية والصحية، بما يضمن الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، ورفع أعداد الممارسين لرياضة المشي والرياضات المجتمعية.// انتهى //21:51ت م0178