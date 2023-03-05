مكة المكرمة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنفذت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعي، ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة والممكنات النظامية"، وذلك بمقر الغرفة بالعاصمة المقدسة.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يأتي حرصاً من الوزارة على إشراك القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية لهم، والإسهام والنهوض بالقطاع الزراعي، وذلك بما يعود بالنفع العام على المزارع والمستثمر والمستهلك على حد سواء، التي تهدف إلى تطوير واستثمار مشاريع نوعية رائدة.واستعرضت الورشة الفرص الاستثمارية المتنوعة، من خلال اجتماع ضمّ رجال الأعمال مع عدد من مديري وممثلي الفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرضها على المستثمرين، وتوضيح المنتجات والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية في الحصول على التمويل لتلك المنتجات ، والدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية القائمة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بمحافظات منطقة مكة المكرمة والاجابة على اسئلة المستثمرين.// انتهى //21:51ت م0179