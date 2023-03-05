جدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بثلاثة لقاءات، حيث تقام على ملعب إستاد الأمير تركي بن عبد العزيز، مباراة تجمع صاحب الأرض فريق الرياض صاحب المركز الرابع بنظيره فريق العربي الذي يحتل خامس المراكز، فيما تقام ثاني لقاءات اليوم الأول على ملعب مدينة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية عندما يقابل فريق القادسية صاحب المركز الخامس عشر، ضيفه فريق الحزم متصدر الدوري، ويلعب في اللقاء الثالث فريق الأخدود صاحب المركز الثالث، وفريق هجر الذي يحتل المركز العاشر، وذلك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.وتستكمل لقاءات الجولة يوم الثلاثاء، بلقاءٍ يستضيف فيه فريق القيصومة صاحب بالمركز الثالث عشر، نظيره فريق الفيصلي سادس الترتيب على ملعب نادي الباطن، ويلعب صاحب المركز التاسع فريق الخلود مع فريق الشعلة صاحب المركز الأخير على ملعب نادي الحزم، ويستضيف فريق نجران الذي يحتل المركز السابع عشر، في مواجهة أخرى ضيفه الأهلي وصيف الترتيب على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وفي محافظة جدة يحل فريق العين صاحب المركز الرابع عشر، ضيفاً على فريق جدة صاحب المركز الثامن على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.وتختتم لقاءات الجولة الأربعاء بإقامة لقاءين، يلعب في أولها فريق العروبة الذي يحتل المركز الحادي عشر مع فريق الجبلين صاحب المركز الثاني عشر، على ملعب نادي العروبة، فيما يقام اللقاء الأخير من الجولة على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة، ويجمع فريق أحد سابع الترتيب بفريق الساحل الذي يتخذ من المركز السادس عشر موقعاً له في سلم ترتيب المسابقة.// انتهى //21:52ت م0180