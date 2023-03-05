الدوحة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يخص دعم أقل البلدان نمواً .جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا والمقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال المدة من 5 - 9 مارس الجاري.// انتهى //22:17ت م0184