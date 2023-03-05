اقتصادي / وزير الاقتصاد والتخطيط يستعرض مع أمين عام الأمم المتحدة أوجه التعاون فيما يخص دعم أقل البلدان نمواً
الأحد 1444/8/13 هـ الموافق 2023/03/05 م واس
الدوحة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس
استعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يخص دعم أقل البلدان نمواً .
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا والمقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال المدة من 5 - 9 مارس الجاري.
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22:17ت م
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