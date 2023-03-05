لندن 12 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 م واسأمطر فريق ليفربول، شباك ضيفه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف مقابل لاشيء في ملعب الأنفيلد اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وزاد ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام، وتوقف يونايتد عند النقطة 49 بالمركز الثالث.واستطاع مهاجم ليفربول المحترف المصري محمد صلاح تسجيل هدفين من الأهداف السبعة التي سجلها فريقه في مرمى مانشستر يونايتد، وبهما بات صلاح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة بـ 129 هدفاً، بفارق هدف واحد عن اللاعب السابق روبي فاولر.وفي مباراة ثانية في الدوري الإنجليزي، تعادل توتنهام مع إيفرتون بهدفين لكل منهما، ليقتسما نقطتي التعادل، إذ أصبح يمتلك توتنهام في رصيده 45 نقطة في المركز الرابع، فيما لدى إيفرتون 22 نقطة في المركز الثامن عشر.//انتهى//22:28ت م0186