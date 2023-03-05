الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم، منافسات البطولة العربية للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة للناشئين والشباب، بمشاركة 8 منتخبات عربية، على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.وشهدت انطلاقة البطولة حضور رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة فهد بن عبدالله الفراج، ورئيس الاتحاد العربي للمصارعة كمال بوعزيز، ورئيس الاتحاد الأفريقي عضو الاتحاد الدولي للمصارعة فؤاد مسكوت، وممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، وهي: (السعودية، والجزائر، وتونس، والمغرب، ومصر، واليمن، وفلسطين، والأردن).يذكر أن الاتحاد السعودي للمصارعة قد نظم على هامش البطولة العديد من الدورات للمدربين والحكام، وذلك في إطار جهوده لاستضافة مثالية لهذه البطولة، كما أعرب رئيس اتحاد اللعبة السعودي الفراج، عن سعادته باستضافة المملكة هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي، لاسيما وأنها من أهم بطولات الاتحاد العربي للمصارعة، الذي يحرص على أن تتحقق الفائدة المرجوة من إقامتها على مستوى ضمانها لمنافسة وندية تنعكس على المشاركين إيجابياً، لتمثيل عربي دولي مثالي مستقبلاً، إلى جانب توفير بيئة رياضية تمكّن التقاء الأشقاء العرب، المعنيين بهذه اللعبة، وبما يتيح تبادل الخبرات بينهم، مؤكداً أن هذه الأهداف تتطلب تعاون اتحاد اللعبة في المملكة مع نظيره العربي؛ لتوفير أفضل الإمكانيات التي تضمن نجاح البطولة.وحول التجهيزات للبطولة أوضح الفراج أن الاتحادين السعودي والعربي أنهوا الترتيبات والتجهيز لانطلاق هذه البطولة منذ وقتٍ مبكر، إذ بدأت فعلياً منذ مدة قصيرة بالدورات المعدّة للمدربين والحكام، مروراً باستقبال المنتخبات المشاركة التي توافدت إلى أراضي المملكة الخميس الماضي، لافتاً الانتباه إلى حرصهم على تذليل العقبات مهما كانت، في سبيل نجاح البطولة التي ينتظر أن تشهد تنافساً كبيراً على مستوى النزالات، نظير قوة المنتخبات المشاركة.// انتهى //22:30ت م0187