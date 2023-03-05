مكة المكرمة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسطرحت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مساحات تأجيريه لعدد من المحلات التجارية بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات بمحطة كدانة بمشعر منى.ويأتي تأجير المساحات بغرض رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، وذلك لتحقيق الراحة لضيوف الرحمن والمعتمرين، وسعياً لاستدامتها على مدار العام.وأوضحت كدانة للمؤسسات والشركات ورواد الأعمال، بأن آخر موعد لتقديم الملفات سيكون بتاريخ 2023/03/09، مشيرة إلى أن استقبال الاستفسارات والتواصل يكون عبر البريد الإلكتروني: FWKHUJA@Kidana.com.sa.// انتهى //22:45ت م0191