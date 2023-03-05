مدريد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 م واسعزز فريق برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، وقطع خطوة مهمة على طريق استعادة اللقب المحلي، بفوزه الثمين 1 - 0 على فالنسيا اليوم، في الجولة الـ24 من المسابقة.ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 62 نقطة وتجمد رصيد فالنسيا عند 23 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير بجدول المسابقة.وحسم برشلونة المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله رافينيا في الدقيقة 15، وأضاع الفريق فرصة التعزيز عندما أهدر فيران توريس ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 55.وشهدت المباراة طرد رونالد أراوخو لاعب برشلونة في الدقيقة 59 لكن الفريق تغلب على النقص العددي في صفوفه وحافظ على انتصاره.وبنفس الجولة، فاز بلد الوليد على إسبانيول 2 - 1 ليرفع رصيده النقطي 27 بالمركز 12 ، وإسبانيول بنفس النقاط في المركز الثالث عشر، وتعادل رايو فاليكانو مع أتلتيك بلباو سلبياً ليصبح رصيد فاليكانو 35 بالمركز السابع، وبلباو بـ33 بالمركز بالمركز الثامن.//انتهى//23:05ت م0192