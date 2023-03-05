القدس المحتلة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 5 مارس 2023 م واسحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه اليوم، من سياسة الاحتلال القائمة على فرض الوقائع على الأرض، وتكريس ذلك بحيث تكون تلك الوقائع غير قابلة للتراجع، وهذا يقوض حل الدولتين.ودعا أشتيه خلال اجتماعه في رام الله بوفد "تحالف حماية الدولي" الذي ينشط في الضفة الغربية، خاصة في المناطق المهددة بالاستيلاء والهدم، لتعزيز صمود الفلسطينيين، ومواجهة خطر التدمير الممنهج لحل الدولتين، مؤكداً أن هذه الإجراءات تعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.//انتهى//23:29ت م0195