واغادوغو 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واسفرضت بوركينا فاسو حظراً للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين.وقالت وكالة الأنباء البوركينية اليوم الأحد إن التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، أودى بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.ويحظر القرار حركة الأشخاص واستخدام المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات ليلاً.//انتهى//00:20ت م0002