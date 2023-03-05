سياسي / بوركينافاسو تفرض حظر التجول
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
واغادوغو 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واس
فرضت بوركينا فاسو حظراً للتجوال في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين.
وقالت وكالة الأنباء البوركينية اليوم الأحد إن التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، أودى بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
ويحظر القرار حركة الأشخاص واستخدام المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات ليلاً.
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