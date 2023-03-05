الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسانطلق برنامج التطوير المهني لمديري وجهات الترفيه - أمس - الذي يقدمه معهد مديري الوجهات الترفيهية IAM، التابع للمنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي للترفيه الذي يقام في العاصمة الرياض بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومنظمة IAAPA الدولية، ويستمر ثلاثة أيام.ويشمل البرنامج دورات تدريبية يقدمها خبراء عالميون من 5 دول، وتستهدف صناع القرار والمديرين التنفيذيين في الشركات والجهات العاملة بقطاع الترفيه في المملكة، وتنتهي بشهادة معتمدة من منظمة IAAPA الدولية، كما يغطي البرنامج عدة محاور عملية، تهم المتخصصين في الأنشطة الترفيهية، والذين تجاوز عددهم 30 متخصصًا، قدموا من 6 دول مختلفة.ويضم برنامج التطوير المهني لمديري الوجهات الترفيهية، 5 وحدات تدريبية ترتبط بقطاع الترفيه، حيث شمل جدول الدورات التدريبية في اليوم الأول من البرنامج، دورة تدريبية للتعريف بفن وورلد بارك "Fun World Park"، وأخرى عن إدارة عمليات وسلامة المرافق الترفيهية، إضافة إلى دورة حول الإدارة المالية.ومن المقرر أن يشمل جدول الدورات التدريبية في اليوم الثاني من برنامج التطوير المهني لمديري وجهات الترفيه، دورات تدريبية عن التسويق والعلاقات العامة، وأخرى عن إدارة عمليات الإيرادات في وجهات الترفيه، إلى جانب دورة عن الموارد البشرية والقيادة، في حين ينهي البرنامج أعماله في يومه الثالث بورش عمل وعروض تعريفية يقدمها فريق "funworld".ويعد المنتدى الدولي للترفيه أول منتدى من نوعه يأتي بالتعاون مع منظمة IAAPA الدولية في الشرق الأوسط، حيث يتيح فرصًا للتعلم من صناع الترفيه والاستفادة من خبراتهم، كما يهدف إلى استكشاف أبرز التطورات والابتكارات العالمية في صناعة الترفيه.// انتهى //00:34ت م0004