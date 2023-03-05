القاهرة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واستعادل فريق حرس الحدود مع ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد سيراميكا إلى 25 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد الحرس إلى 16 نقطة في المركز السادس عشر.ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين اليوم، إذا يلتقي الداخلية مع غزل المحلة، ويلعب المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش.يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن كل من بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعن فيوتشر صاحب المركز الثالث.//انتهى//00:38ت م0005