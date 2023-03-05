روما 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واساستعاد فريق إنتر ميلان توازنه والمركز الثاني بفوزه على ضيفه ليتشي 2 - صفر الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.ومنح الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان التقدم للإنتر في الدقيقة 29، وأضاف الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الثاني في الدقيقة 53 رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم معززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن المتصدر.وعوض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه بولونيا صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم، وانفرد بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.وبات الفارق بين إنتر ونابولي "متصدر الدوري" 15 نقطة.في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.واقتحم روما المربع الذهبي للدوري بعد الفوز على يوفنتوس بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة ذاتها، ليرفع روما رصيده من النقاط 47 ويتجمد رصيد الخاسر في هذا اللقاء عند 35 بالمركز السابع.وتعادل فريق سمبدوريا مع ضيفه ساليرنيتانا صفر - صفر ليصبح رصيد سمبدوريا 12 متذيلاً ترتيب الدوري فيما أصبح رصيد ساليرنيتانا النقطي 25 بالمركز السادس عشر، كما تعادل سبيتسيا مع فيرونا بالنتيجة ذاتها ليرفع سبيستيا رصيده النقطي عند 21 بالمركز 17 وفيرونا بـ18 بالمركز 18.وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي ساسوولو مع كريمونيزي، وتورينو مع بولونيا.//انتهى//00:57ت م0008