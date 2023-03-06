مدريد 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي في المباراة التي جمعته بضيفه ريال بيتيس مساء الأحد في الجولة الـ 24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.وبقي ريال مدريد، في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف منافسه برشلونة متصدر الترتيب.في المقابل، ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 41 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //01:38ت م0010