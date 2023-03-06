اسطنبول 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسضرب زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس (ريختر) ولاية (هطاي) جنوبي تركيا اليوم .وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان لها على موقعها الالكتروني أن مركز الهزة هو خليج (اسكندرون) في البحر المتوسط على عمق 5ر39 كيلومتر تحت سطح البحر.وتشهد تركيا سلسلة من الهزات الأرضية عقب تسجيل زلزال مدمر بقوة 7ر7 درجات ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير الماضي.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.// انتهى //03:00ت م0011