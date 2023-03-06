الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تحت رعاية خادم الحرمين... وزير التعليم يُكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي الأربعاء المقبلأمير الرياض يرعى حفل جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في دورتها الرابعةوزير الطاقة يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقةأمير نجران يدشّن 7 مشروعات تنموية للطرق بتكلفة إجمالية تجاوزت 311 مليون ريالوزير الاقتصاد والتخطيط يناقش مع غوتيريش أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدةأمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة«جسر الملك فهد» يسجّل عبور أعلى عدد مسافرين في تاريخهسلمان الدوسري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلامالمكتب الدولي للمعارض يبدأ مناقشة وتقييم ملف استضافة " إكسبو الدولي 2030 " في الرياضالأحد القادم المرور يكشف عن لوحات مميزةشرطة الشرقية: القبض على مواطن نشر فيديو تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العامملك الأردن يلتقي وزيرَ الدفاع الأميركيهيئة قناة السويس تنجح في التعامل مع جنوح سفينة حاوياتوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( لفساد في قبضة العدالة): مناهضة الفساد خلقُ ثقافة النزاهة واحترام المبادئ التي تساهم في تعزيز الشفافية من خلال الإعلان الذي جاء بالتعاون مع "وزارة الداخلية" بحضور آليات المساءلة المناسبة مصحوبة باستراتيجية فعلية لمكافحة الفساد، والتي تحققت عبر "نزاهة" على خلفية قضايا الفساد الأخيرة لدبلوماسيين ومقيمين واثنين من منتسبي «الداخلية» ومستثمر أجنبي تورطوا بالفساد، يأتي بهدف تعزيز الوعي حول هذا السلوك وعواقبه السلبية، وتسهيل الإبلاغ عن الفساد.وأعتبرت أن التهاون مع الفساد هو رفض المشاركة في الممارسات الفاسدة ومقاومة إنسانية لحفظ الممتلكات وعدم التعدي على المال العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وذلك بجهود عظيمة في مواجهة تيار الفساد من خلال تخصيص أرقام هاتفية أو تطبيق في الأجهزة الذكية لمسألة الإبلاغ عن قضايا الفساد بمثابة إحدى السبل المهمة التي تمكن المواطنين الأفراد من تقديم تقارير في سبيل المشاركة بجهود مكافحته.ورأت أن اتخاذ العقوبات ضد المتورطين وخضوعهم للمساءلة والإعلان عنها في وسائل الإعلام عبر قائمة تنص على عقوبات وإجراءات منجزة تتخذها الحكومة لبناء حواجز دائمة ضد الفساد وهي كفيلة بدفع حالة من الوعي تجاه أي سلوك ومنح المعرفة الكاملة بمصير ومآل المفسدين في حال أقدموا على مثل هذه الأفعال الفاسدة.وأضافت : الشراكة ضد الفساد بمشاركة المواطنين هي العين الأخرى التي تحمي الوطن وتشمل ديناميكيات ومقاربات، بالنظر لهذه المساحة من الفضاء والمعلومات المتبادلة التي توفرها الدولة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.وزادت : يأتي الكشف عن هوية الفساد والمفسدين باعتباره إشهاراً، وأيضاً مساهمة في زيادة الوعي بين الجمهور وتسهيل طرق الوصول إلى العدالة.وختمت : الأثر السلبي للفساد يعيق النمو الاقتصادي ويقوض الثقة والشفافية ويعيق إنفاذ القوانين العادلة والفعالة ومجالات إدارتها، فسيادة القانون كعنصر أساسي في مكافحة الفساد ومنعه تساهم في التلاشي المبكر للآثار الضارة للفساد التي تطال كل الدول ليس المملكة وحدها. ولا توجد دولة محصنة ضدها، بغض النظر عن مستوى التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية فيها. حيث قضايا الفساد تظهر باستمرار وتشير إلى أنه موجود في كل المجتمعات والدول، ويعيق من مسار تطور التنمية المستدامة التي تقصده المملكة والدول حول العالم.وبينت صحيفة "البلاد" في كلمتها بعنوان ( رسالة حضارية) : للتربية والثقافة والعلوم دور جوهري في حياة الأمم والشعوب، باعتبارها مكوناً رئيسياً لهويتها وسياق قيمها وتطورها، ودورها في التواصل الإنساني الحضاري العالمي، ولأجل ذلك قامت عليها منظمات دولية وعربية وإسلامية لتأصيل وترسيخ هذه الأهداف.وأضافت : في هذا الاتجاه، تحرص المملكة على إثراء منظومة التربية والثقافة والعلوم محليا وخارجياً انطلاقاً من مخزونها وإرثها الحضاري العريق، ومقومات دورها الريادي الحاضر في دعم هذه المنظمات ورسم خارطة طريق لمستقبلها، وهو ما يعكسه المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار “معًا نحو التغيير في القرن 21?، بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وإقليمية، كأول تجمع عالمي من نوعه منذ إنشاء المنظمات قبل نصف قرن.وختمت : أهمية هذا المؤتمر أو التجمع العالمي الواسع وأهدافه الحضارية، تتمثل في صياغة رؤية جديدة مشتركة، وتعزيز فرص التعاون بين المنظمات المعنية، وتمكين الفرص المشتركة للتعاون في ظل التقدم الهائل المتسارع في الاتصالات وتدفق المعرفة، وما يرتبط بذلك من تحديات مستجدة أمام الأمم والشعوب، وأهمية دور التربية والثقافة والعلوم في التغيير والابداع والتواصل الحضاري ليستقيم التطور العالمي دائما لصالح البشرية.// انتهى //07:31ت م0015