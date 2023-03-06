عام / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
جيزان 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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