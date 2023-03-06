جيزان 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //07:32ت م0016