واشنطن 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسفازت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية التي عقدت اليوم في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.ومثل المملكة في المسابقة الأطباء: إبراهيم الحربي - مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومحمد الحسن- مستشفى الحرس الوطني الرياض، وأحمد الهيضل - مستشفى العسكري بالرياض.وتقوم المسابقة على غزارة المعلومات الطبية على شكل نقاط بين المتنافسين حيث برع الأطباء السعوديين خلال المشاركة.من جهته، أكد ممثل الجمعية في السعودية الأستاذ الدكتور في جامعة الملك سعود الاستشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات مدير مركز القلب بالحرس الوطني محمد البارقي، أن فوز أطباء زمالة القلب في مؤتمرات جمعية القلب الأمريكية للمرة الثالثة له دلالات كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصل له الطب في المملكة.وأشار البارقي إلى فوز المملكة السابق في المسابقة لمرتين متوالية في مؤتمر الجمعية في مصر وفي دبي، مؤكداً أن هذا يعكس قوة البرامج السعودية والتدريب والمستوى التعليمي الطبي العالي بالمملكة.// انتهى //07:35ت م0017