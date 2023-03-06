لندن 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتفاصيل خطة رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، لمعالجة أزمة الهجرة الغير شرعية عبر القناة الانجليزية.وناقشت استبعاد تخصيص وزارة المالية استقطاعات ضريبية على قطاع الأعمال خلال الميزانية القادمة، وذاك على الرغم من اعتراض بعض نواب الحزب الحاكم البارزين.ونقلت في شأن منفصل مطالبة نواب غرفتي مجلس العموم الحكومة بمراجعة مشروع قانون يهدف للحد من إضراب عمال القطاعات الحيوية.على الصعيد الدولي، رحبت الصحف بالإعلان عن فوز حزب الإصلاح في أستونيا بالانتخابات البرلمانية واستعداد رئيسة الوزراء، كاجا كالاس، لتشكيل حكومة ائتلافية.وحذّرت من تعرض آلاف اللاجئين الروهينغا لمخاطر التشرد بعد اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر معسكرات اللاجئين ببنغلاديش.واستعرضت الصحف عزم الكاتبة الأمريكية، مريان ويليامسون، خوض انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي العام المقبل، وتعهدها بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة في حال توليها قيادة البلاد.// انتهى //07:36ت م0018