القاهرة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك.وتناقلت تأكيد وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، حرص بلاده على مواكبة العصر والتطور الكبير الذي تشهده مسألة الملكية الفكرية كونها من الأمور وثيقة الصلة بجهود التنمية مما يشكل بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية.وعرجت صحف الاثنين على تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبي رغبات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد، مشددًا على ضرورة وجود حكومة "واحدة" للإعداد لهذه الانتخابات.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ومواصلة الأسرى تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعدها وجمع 100 مليار دولار لصالح الدول النامية.// انتهى //10:12ت م0025