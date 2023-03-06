الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسيشارك صندوق التنمية الزراعية في ملتقى بيبان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2023م، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 21 شعبان 1444هـ، الموافق 9 إلى 13 مارس 2023م في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.وتهدف مشاركة الصندوق في الملتقى إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق للمستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال جناح خاص يبرز دور الصندوق في دعم وتمويل مختلف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي مثل تمويل مشاريع البيوت المحمية ومشاريع الدواجن والاستزراع المائي، إضافةً إلى تمويل المنشآت البيطرية، ومصانع المنتجات الزراعية التحويلية، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، وزراعة إنتاج البن العربي، وتمويل زراعة وتجارة الورد، وكذلك دور الصندوق في تقديم التسهيلات الائتمانية مثل ضمان تمويل استيراد الحطب أو ضمان استيراد الأعلاف الخضراء.ويسعى الصندوق عبر هذه المشاركة ومن خلال شعار الملتقى "فرص تصنع الريادة" إلى تعزيز آليات التواصل مع المستثمرين من رواد الأعمال وغيرهم، وتسهيل وصولهم ومعرفتهم بالمنتجات التمويلية المناسبة التي يقدمها الصندوق لمختلف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي بالمملكة، وكذلك العمل والتكامل مع الجهات الأخرى مثل "منشآت" في تعزيز نمو وازدهار قطاع مهم جدًا مثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //11:14ت م0038