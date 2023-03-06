الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسنظَّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية ضمن سلسلة ندوات منتدى "كالوس" ندوةً حوارية بعنوان: "الاتجاهات المسرحية"، أقيمت في "هنا التخصصي" في الرياض؛ للتباحث حول الاتجاهات المسرحية العربية، وإسهاماتها في صقل مهارات الممارسين ومدى فائدتها في إثراء القطاع، وتحدّث خلال الندوة الدكتورة حنان قصّاب حسن، والدكتور حبيب غلوم، وحاورهما الدكتور علي النهابي.واستهلت قصّاب حديثها بالإشارة إلى أن مصطلح اتجاهات واسع المعنى، وقالت: "لا يوجد اتجاه مؤطّر عربياً في الوقت الراهن، وقد تلاشت سلطة المسرح مثل تجربة الاتجاهات الثلاثة، وأصبحت السلطة الآن للجمهور".وتابعت: "المسرح القديم يتجه نحو النزعة الحوارية المثقفة، أما الآن فقد غابت واتجهت للكوميديا بشكل كبير، وفي هذا الوقت تحديداً وضعت التكنولوجيا سمة محددة لتجربة المسرح".وأكّد الدكتور غلوم تأخر المسرح الخليجي في الوصول إلى المدارس العالمية حتى انتهت تلك المدارس، ومال كثيراً نحو المدرسة الروسية والإنجليزية، وأضاف: "يضع الكاتب حالياً جميع تجاربه في المدارس المسرحية داخل مسرحية واحدة، فيغيب التركيز عند الجمهور ومحبي المسرح وينجذبون نحو الكوميديا أو غيرها".وشدد المتحدثون على ضرورة التفاهم داخل مجريات المسرح الخليجي، مؤكدين أهمية المثاقفة والطرح المتزامن مع ما يتناسب مع المرحلة، والتزوّد بالدروس الكافية عن المدارس والقراءات فيها، والتعمّق في أنواعها. يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن ندوات منتدى "كالوس" في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في سبيل مناقشة الموضوعات المهمة التي تلامس القطاع، إضافةً إلى البحث عن طرق تنميته وازدهاره، والاطلاع على آراء المهتمين والمختصين والخبراء.// انتهى //11:15ت م0039