القدس المحتلة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأصيب أربعة فلسطينيين اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وسط إطلاق نار كثيف باتجاه الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة أربعة فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع أثناء اقتحام المخيم.وفي قطاع غزة توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدد من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.// انتهى //11:19ت م0040