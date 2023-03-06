الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وفي بداية اللقاء قدم سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة التهاني لمعالي الأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.وأكد الأمين العام أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإيطاليا في مختلف المجالات.واستعراض اللقاء أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية من خلال برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي 2022-2028، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة أهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //11:27ت م0041