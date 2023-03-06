الدمام 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستعرضت أمانة المنطقة الشرقية في اجتماعها أمس، إنجازاتها في تطبيق نظام الجودة للإدارات العامة المرتبطة بمعالي أمين الشرقية، ومراجعة كافة العمليات الخاصة بها، بعد الانتهاء من توثيقها ورفعها على منصة "تميز الخاصة بالأمانة".وأوضح مدير عام الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، أن الاجتماع استعرض المخرجات المتوقعة من عملية مراجعة الإدارة والأهداف المتوقع تحقيقها وتحديد درجة الارتباط بينها وبين الرؤية والرسالة والقيم وأهداف الأمانة، ودرجة توافقها معها، إضافة إلى ما سيتم من إجراءات لاحقة، ومراجعة كافة العمليات الخاصة بمراجعة الإدارة، ووضع مؤشرات حقيقية وواقعية لقياس كفاءة وفاعلية هذه العمليات وإجراءاتها والنماذج المستخدمة فيها.وأكد القرني حرص ومتابعة الأمانة لمخرجات مراجعة الإدارة العليا للجودة والتي تعد أحد البنود المهمة في المواصفة الدولية الأيزو (9001:2015) والعمل على تطوير آلية العمل من خلال تطبيق المعايير المحلية والعالمية، ومنها تطبيق نظام الأيزو، والمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز في المراحل المستقبلية كمعاير مهمة في قياس الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.// انتهى //11:38ت م0042