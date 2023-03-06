سكاكا 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بما تحقق من إنجاز وتميز لإمارة منطقة الجوف في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، لشهر يناير 2023 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو".جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم، وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان وفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالإمارة وتكريمهم بشهادات شكر وتقدير بمناسبة حصول الإمارة على شكر هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو"، معرباً عن شكره لفريق العمل في الإمارة الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز، موصياً بالاستمرار في التميز الذي يضمن كفاءة الإنفاق وتنفيذ تطلعات القيادة - أيدها الله - لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحث فريق العمل على الاستمرار في تطبيق التعليمات التي ترد بهذا الخصوص.وأوضح وكيل الإمارة أن هذا التميز في كفاءة الإنفاق تحقق بتوفيق الله ثم توجيهات ودعم سمو أمير منطقة الجوف ، مما جعل الإمارة ضمن أفضل ثلاث جهات حكومية تميزت على مستوى المملكة من خلال نشرها ثقافة كفاءة الإنفاق وفق الأهداف المخطط لها.// انتهى //11:39ت م0043