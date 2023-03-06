سكاكا 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عيد المغيري.وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير الأمني عن الجهود الأمنية لشرطة المنطقة لعام 2022م.ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للجهات الأمنية بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مشيداً بجهود رجال الأمن وأهمية الدور الذي يقومون به لخدمة الوطن وأمن المواطن والمقيم وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.وأعرب مدير شرطة منطقة الجوف عن شكره لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة, وما استمع إليه من توجيهات، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //11:44ت م0046