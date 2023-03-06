الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستُشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الملتقى الريادي "بيبان 23" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس القادم في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فرص تصنع الريادة".وتأتي هذه المشاركة في "باب التمكين"؛ انطلاقاً من حرص المواصفات السعودية على التواصل الفعّال مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وتأكيداً على توجُّه المملكة الداعم للصناعات المحلية، وذلك من خلال بحث آليات التعاون بين قطاعات العمل المختلفة بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030م.وتقدم الهيئة في المعرض مجموعة من المبادرات والخدمات التي تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير أدوات تعزيز تنافسيتها، ووضع إجراءات فنية وتنظيمية وإدارية وقانونية تضمن حمايتها من المنافسة غير العادلة، وهو ما يقود لتنمية وتنويع الاقتصاد.وتستعرض الهيئة في جناحها عدة خدمات، ومنها: التعريف بأهم المواصفات القياسية واللوائح الفنية، والمختبرات، ومنصة سابر الإلكترونية، وتطبيق "تأكد"، وعلامة الجودة السعودية، وشهادات المطابقة وشهادة (IECEE)، وبرنامج العضوية، وتقديم الاستشارات الفنية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.فيما يطرح الملتقى كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تُقدِّم مختلف الجهات المشارِكة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وسيتضمن ملتقى بيبان 23، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة؛ وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.يُذكر أن ملتقى بيبان 23 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.// انتهى //11:46ت م0047