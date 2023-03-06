الجزائر 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بحفل تكريمي أشرف عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس لأعضاء فريق الانقاذ المشارك في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إجراءاتها العسكرية في بلدة حوارة جنوب نابلس شماليّ الضفة الغربية، بعد عملية إطلاق النار التي وقعت الأحد الماضي في البلدة، والتي قُتل فيها مستوطنان.وأخبرت صحف الاثنين عن توصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق حول أول معاهدة دولية للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار تهدف إلى صد التهديدات التي تتعرض لها النظم البيئية الحيوية للبشرية، وذلك بعد أكثر من 15 عاماً من المناقشات.// انتهى //11:51ت م0048