بغداد 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم مباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، والتي تناولت تفعيل الاتفاقيات بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، إضافة إلى تنسيق المواقف و وجهات النظر من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وتناقلت جلسة الاستماع العامة برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي لبحث مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام النيابيتان، بمشاركة عدد من المستشارين الحكوميين, والقضاة, ونقيب الصحفيين ونقيب المحامين وباحثين ورؤساء منظمات مجتمع مدني,وأشارت صحف بغداد إلى اختلاف الرؤى حول إقرار قانون الانتخابات الجديد في البرلمان واستمرار الحوار حوله بين القوى السياسية والنخب المثقفة.وتابعت صحف العراق تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستمرار الأسرى الفلسطينيين بمقاومة ورفض الإجراءات التعسفية والمخالفة لحقوق الإنسان التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضدهم في سجونها.// انتهى //11:58ت م0049