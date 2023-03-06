جيزان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية وادي جازان خلال شهر فبراير الماضي 207 جولات تفتيشية على المنشآت التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة ، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن يحيى معدي، أنه جرى خلال الجولات إغلاق 3 منشآت لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 44 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، وإشعار 47 محلاً ، وأصدرت 14 رخصة للأنشطة التجارية ، داعياً الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940 .// انتهى //11:59ت م0050