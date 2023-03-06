الباحة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستنظم أمانة منطقة الباحة غداً, ورشة عمل للتعريف بإجراءات تطبيق كود البناء السعودي وإجراءات التفتيش والتراخيص حسب كود البناء السعودي, وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً بمسرح الأمانة.وأكدت الأمانة ان الورشة تتمحور حول كود البناء السعودي من ناحية إجراءات التطبيق, والتفتيش, والتراخيص الإنشائية, ومرحلة إصدار شهادة الأشغال.// انتهى //12:04ت م0051