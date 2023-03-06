جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة .وهنأه سموه الخليف بمناسبة تكليفه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.كما تسلم سمو الأمير سعود بن جلوي التقرير السنوي لمكتب فرع الوزارة بمحافظة جدة للعام 2022م، وتضمن التقرير أبرز أعمال وإنجازات الفرع بجدة.// انتهى //12:11ت م0052