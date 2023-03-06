الأحساء 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأصدرت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري 2023م 4519 شهادة صحية إلكترونية للعاملين في الأنشطة الصحية والتثقيف الصحية في محافظة الأحساء وإجراء 503 فحوصات لتتبع مصادر اللحوم عبر برنامج " واثق" في المحافظة.وأوضحت الامانة أن الفرق الرقابية الميدانية قامت خلال موسم هطول الأمطار بتطهير وتعقيم تجمعات المياه ومكافحة آفات الصحة العامة برش 170 لتراً من المبيدات الحشرية في 90 موقعاً في المدن والبلدات والهِجر التابعة للمحافظة في فترات هطول الأمطار.وأكدت أمانة الأحساء أنها تعمل وفق برامج مجدولة للسيطرة على العوامل الرئيسية التي تساعد على انتشار وتكاثر الآفات بمختلف الوسائل والطرق التي لا تؤثر سلباً على البيئة في مختلف الأحياء في المحافظة.// انتهى //13:34ت م0077