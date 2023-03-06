جيزان 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسفعلت أمانة منطقة جازان في الكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان أمس، اليوم الوطني للمشي الذي يصادف 5 مارس من كل عام، بالتعاون مع جمعية مشاة وهايكنج جازان وصحة جازان والهلال الأحمر، بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، وبمشاركة أكثر من ( 500) مشارك من الجنسين.ويساعد المشي وفق النصائح الطبية على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، إضافة إلى الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، إلى جانب تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة .// انتهى //13:37ت م0078