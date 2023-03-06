اقتصادي / غرفة نجران تنفّذ غداً ورشة عمل نحو تعزيز موارد بشرية وطنية مبادرة ومنتجة
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
نجران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس
تنفّذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، غداً، ورشة عمل "عن بُعد" بعنوان "الطريق نحو تعزيز موارد بشرية وطنية مبادرة و منتجة".
وتتناول الورشة ماهية تعزيز موارد بشرية وطنية مبادرة و منتجة، ومفاهيمها الأساسية، عرض برامج ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وتطبيقات عملية.
وأوضحت غرفة نجران أن المشاركة في الورشة متاحة عبر الرابط التالي: https://t.co/hJbZmkgmaz .
// انتهى //
13:38ت م
0079