نجران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستنفّذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، غداً، ورشة عمل "عن بُعد" بعنوان "الطريق نحو تعزيز موارد بشرية وطنية مبادرة و منتجة".وتتناول الورشة ماهية تعزيز موارد بشرية وطنية مبادرة و منتجة، ومفاهيمها الأساسية، عرض برامج ومبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وتطبيقات عملية.وأوضحت غرفة نجران أن المشاركة في الورشة متاحة عبر الرابط التالي: https://t.co/hJbZmkgmaz .// انتهى //13:38ت م0079