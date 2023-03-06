جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر فبراير الماضي, عن رصد 4.274 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 2.244 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.// انتهى //13:43ت م0081