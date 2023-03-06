بريدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سموه دور أهل العلم في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي الحنيف من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزِّز اللحمة الوطنية، وتساعد على حماية المجتمع وتثقفهم من الأفكار الضالة والتطرف والغلو.// انتهى //13:45ت م0082