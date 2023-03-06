جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستمكّن فريق من جراحي الأورام بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز من استخدام تقنية (PIPAC) لعلاج بعض مرضى سرطان الغشاء البريتوني, التي تُسهم في تخفيف معاناة المصابين بالورم سواء في البنكرياس أو المعدة أو القولون أو المستقيم.وتُعد العملية التي شارك فيها فريق جراحي مكوّن من الدكتورة نورا طرابلسي والدكتورة غدير جمجوم والدكتور محمد الحارثي وتكللت بالنجاح, أول عملية جراحية يتم تطبيقها بهذه التقنية الحديثة على مستوى مدينة جدة والمنطقة الغربية, حيث ترتكز هذه التقنية على استخدام مضخ خاص لتوزيع العلاج الكيماوي المضغوط داخل البطن في العمليات التي تُجرى بواسطة المنظار الجراحي عبر فتحات صغيرة في جدار البطن, وتستغرق ساعة واحدة فقط.يُذكر أن المرضى المؤهلين للعلاج بـ PIPAC، هم المرضى المصابين بانتشار ورم سرطاني خبيث في الغشاء البريتوني، سواء كان من البنكرياس، المعده، أو القولون والمستقيم، إذ يتم استقبال المريض وأخذ التاريخ المرضي وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة للتأكد من مناسبة العلاج للحالة المرضية، حيث يباشر علاج المرضى فريق من جراحي الأورام المتخصصين في علاج أورام الغشاء البريتوني.// انتهى //13:47ت م0083