جيزان 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير إدارة العمليات بمديرية السجون بالمنطقة العميد محمد بن هادي حكمي، ومدير مراقبة المخزون بالمديرية العميد إبراهيم بن محمد العمري ، رتبتيهما الجديدتين، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما .وهنأ سموه، المترقيين سائلاً الله لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.حضر مراسم التقليد وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومدير سجون منطقة جازان اللواء دكتور شائع بن سعد القحطاني.// انتهى //13:49ت م0085