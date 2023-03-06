حائل 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، وعدداً من النحالين بالمنطقة الذين حصلوا على جوائز في مسابقة العسل المقامة في باريس لعام 2023م.ونوّه سموّه بدعم القيادة ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع تربية النحل، مهنئاً ومكرماً النحالين الفائزين، مشيداً بإنجازاتهم، متطلعاً لتحقيقهم المزيد من النجاحات محلياً ودولياً.من جهته أعرب الدكتور الحسني عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يجده النحالون وغيرهم في مختلف المجالات بالمنطقة من دعم ومساندة، مشيراً إلى حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم كافة التسهيلات لهم للارتقاء بجودة المنتج إلى أعلى المستويات.// انتهى //13:55ت م0086