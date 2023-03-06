الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.وقدم الدكتور عبدالله الربيعة التهنئة لمعاليه بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.وأطلع الدكتور الربيعة الأمين العام لمجلس التعاون على المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة، حيث وصلت تلك المساعدات إلى 90 دولة عبر تنفيذ 2.286 مشروعًا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وإقليمياً ومحلياً شملت مختلف القطاعات الإغاثية والإنسانية.بدوره أشاد معالي الأمين العام بالجهود الرائدة للمملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - في تقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي والإنساني لـ 90 دولة حول العالم، والذي يعكس نهج المملكة العربية السعودية المتأصل في مد يد العون للمحتاجين حول العالم، من خلال تقديم المساعدات للمستفيدين بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، بشكل مباشر أو من خلال الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة والمنظمات الرائدة في العمل الإنساني، ليصبح المركز منارةً دولية متخصصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها تعزيز التعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة و الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية.// انتهى //14:04ت م0088