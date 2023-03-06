الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية في المنطقة العميد عبدالله بن فهد الفارس، الذي قدم لسموه شرحاً عن دور مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المنطقة وما يقدمه من خدمات أمنية وإنسانية.وثمّن سموه ما يقدمه المركز لتحقيق تطلعات القيادة - أيدها الله - بتقديم خدمات مميزة وتسهيل حياة المواطن والمقيم والإسهام في تقديم الخدمة والمساعدة لكل من يحتاجها في وقت قياسي وبجودة عالية ، وتوظيف التقنيات الحديثة والمتطورة لضمان جودة الخدمات المقدمة.من جانبه أوضح العميد الفارس أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يُعد الثالث من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى تحقيق جودة الحياة من خلال منظومة اتصال متكاملة تضمن الاستجابة السريعة لكافة الحالات الطارئة وفق مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية ، حيث يخدم المركز بالمنطقة الشرقية 12 محافظة بالإضافة لمدينة الدمام، بعد أن وحّد عمل 29 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911)وبين أن المركز يختص باستقبال جميع المكالمات والحالات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية ومنها الأمن العام (المرور - القوات الخاصة لأمن الطرق - دوريات الأمن - دوريات الشرط)، والدفاع المدني، والهيئة العليا للأمن الصناعي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، مشيراً إلى أن المركز يضم عدداً من الشركاء، ومنها وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (أمانة المنطقة الشرقية)، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهلال الأحمر السعودي، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية.وأعرب قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية عن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأعمال المركز بالمنطقة وتوجيهاته السديدة.// انتهى //14:06ت م0089