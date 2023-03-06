الكويت 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 8ر8 نقاط، ليصل عند مستوى 99ر7310 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر103 ملايين سهم، عبر تنفيذ 7977 صفقة نقدية، بقيمة 11ر28 مليون دينار.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر22 نقطة، ليصل عند مستوى 68ر5528 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة، من خلال تداول 9ر49 مليون سهم، عبر تنفيذ 2753 صفقة نقدية، بقيمة 6ر4 ملايين دينار.وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر4 نقاط، ليصل عند مستوى 75ر8166 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 9ر53 مليون سهم، عبر تنفيذ 5224 صفقة، بقيمة 4ر23 مليون دينار.وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر27 نقطة، ليصل عند مستوى 27ر5691 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 48ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر46 مليون سهم، عبر تنفيذ 2436 صفقة نقدية، بقيمة 4ر4 ملايين دينار.// انتهى //14:06ت م0090