جنيف 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسدعت منظمة العمل الدولية إلى تعزيز وتحسين مشاركة المراة في العمل، وتوسيع نطاق وصولها إلى الوظائف، ومعالجة الفجوات الهائلة في جودة وظائف النساء مقارنة بالرجال .وكشف مؤشر جديد طورته المنظمة أن الفجوة في التوظيف بين الجنسين أكبر مما كان يعتقد، وأن وصول المرأة للعمل والمساواة في الأجور لم يتحسن إلا بالكاد في العقدين الماضيين .وقد أحصى المؤشر الجديد جميع الأشخاص غير العاملين الذين يبحثون عن وظيفة، ورسم صورة أكثر قتامة عن وضع المراة في عالم العمل ومعدلات بطالة عالية وصعوبة العثور على وظيفة أكثر من الرجال، حيث كشف أن 15% من النساء في سن العمل على مستوى العالم يرغبن في العمل وليس لديهن وظيفة، مقارنة بـ 10,5% من الرجال، وقد ظلت هذه الفجوة بين الجنسين دون تغيير لمدة عقدين من عام 2005 الى 2022، وأن نسب البطالة العالمية بين النساء والرجال متشابهة لأن المعايير المستخدمة لتعريف البطالة تميل إلى استبعاد النساء بشكل غير متناسب .وأوضحت المنظمة أن الفجوة بين الجنسين في التوظيف تزداد في الدول النامية حيث تصل نسبة النساء غير القادرات على العثور على وظيفة إلى 24,9% بينما تصل النسبة بين الرجال إلى 16,6% وهو معدل مثير للقلق ولكنه أقل بكثير من معدل النساء، حيث إن النساء نسبتهم أعلى من الرجال في الوظائف الهشة، ما يؤثر سلباً على أرباحهن.// انتهى //15:12ت م0124