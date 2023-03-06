مكة المكرمة في 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستقبلت الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رجب الماضي من هذا العام 1444هـ أكثر من (35,000) بلاغ عن طريق إدارة البلاغات والعمليات و(7289) بلاغاً عن طريق إدارة العناية بالعملاء ، إضافةً إلى خدمة (684) عميلاً عن طريق مركز العمليات الأمنية الموحد 911 ، فيما بلغ إجمالي عدد العملاء الذين تمت خدمتهم خلال نفس الفترة أكثر من (54,500) عميل ، وقد تم التعامل مع جميع تلك البلاغات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات والبلديات الفرعية التابعة للأمانة .وكشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة لتجربة العميل ، أنَّ البلاغات في مجملها تتعلق بمختلف نواحي الخدمات البلدية كالنظافة العامة والصحة البيئية وتأهيل الطرق والإنارة ، حيث يقوم فريق العمل الخاص باستقبال بلاغات المستفيدين من الخدمات البلدية على مدى ٢٤ ساعة ، وتُرسل مباشرة إلى الجهة المختصة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها ، مشيراً إلى أن معالجة تلك البلاغات تتم وفق الإجراءات اللازمة بحسب الخطة المعدة بذلك .يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى باستمرار لتحديث وتطوير خدماتها المقدمة للعملاء ، بهدف تيسير وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمستفيدين ، وبما ينسجم مع برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة (2030) ويسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والسكان.// انتهى //15:14ت م0125