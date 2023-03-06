الخرطوم 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسحدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان" أوتشا أربعة مخاطر تواجه السودانيين في عام 2023 هي الصراع والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وتفشي الأمراض، والتدهور الاقتصادي.وطالب في تقريره الأسبوعي باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الأشخاص الضعفاء والمجتمعات المتضررة للوصول إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وتعزيز بناء قدراتهم.وأكد أنَّ الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي بين القوى المدنية والمكون العسكري قد يمنح الأمل في التسوية السياسية، لكن غير معروف كيف ستؤثر على الوضع الإنساني في العام 2023.وقال المكتب الأممي إن السودانيين يواجهون أربعة مخاطر خلال هذا العام، محذراً من أن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان في أعلى مستوياتها على الإطلاق، موضحاً أنه بعد القرارات العسكرية في أكتوبر 2021، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطور التحول الديمقراطي الذي بدأ في عام 2019.وأشار التقرير أن توقيع اتفاقية الإطار السياسي في الخامس من ديسمبر 2022 يجلب الأمل في التوصل إلى تسوية سياسية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد كيف ستؤثر على الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد.// انتهى //15:14ت م0127